Highlighs e gol Barcellona-Pumas 6-0 | gol e assist per Lewandowski nel trofeo Gamper VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 agosto 2022) Gli highlights e i gol diUNAM 6-0, partita che ha visto i blaugrana conquistare il, tradizionale appuntamento estivo. Goleada per gli uomini di Xavi, con il solitoad aprire le marcature. Il centravanti ex Bayern si è poi messo a disposizione, fornendo l’per il gol di Pedri. Doppietta per il diciannovenne nazionale spagnolo. A segno anche Dembele, Aubameyang e per finire l’uomo mercato Frenkie De Jong. SportFace.