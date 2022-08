Buon compleanno Federer! A 41 anni è ancora il più amato. Rientro a Londra

rtl1025 : Buon compleanno zio Gerry! ???? #GerryScotti #7agosto - matteosalvinimi : Amata e votata da 13 milioni di Francesi, amica mia e dell’Italia da anni. Buon compleanno, Marine! @MLP_officiel - CaFoscari : Buon 1??5??4??° compleanno #cafoscari! Oggi celebriamo la nostra #università, nata il 6 agosto 1868 come Regia Sc… - Antiogu60 : RT @sandroz_it: Auguri Presidente @GiuseppeConteIT !!! Buon Compleanno !!! - BruscaNino : RT @sergiopillai: Buon Compleanno Presidente @GiuseppeConteIT -

L'8 agosto è per la storia del tennis un giorno speciale, un giorno simbolo. È ildi Roger Federer, il 41°del tennista sicuramente più amato della storia. Non gioca da quasi 13 mesi, non ha più classifica Atp, non è più il tennista con più titoli dello Slam e neppure quello ad aver trascorso il ...amore nostro!". Ora la famiglia si è trasferita a Toronto, in Canada, per seguire l'ultima avventura calcistica di ... Buon compleanno Charlize Theron, i 47 anni di un'attrice icona e grande attivista MONTECCHIO - Nonna Marietta di Melezzole ha compiuto 110 anni. A darne notizia il sindaco di Montecchio, Federico Gori, che le ha reso omaggio con una visita e un mazzo di fiori. "Straordinario tragua ...Gerry Scotti compie oggi 66 anni e nel giorno del compleanno, per il conduttore, arriva la dedica che spiazza: il web reagisce così.