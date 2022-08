Bergamo e Brescia 2023, l’ACI: “Un ruolo e prospettive per le Valli” (Di lunedì 8 agosto 2022) L’estate corre: manifesti, cartelloni, annunci di Bergamo e Brescia capitali italiane della Cultura per il 2023 avvicinano i bergamaschi e i turisti che vengono da noi del grande evento. All’approssimarsi dell’appuntamento ci si sta preparando a più tavoli di lavoro, da parte di tutti gli interessati e sono molti. l’ACI di Bergamo sta facendo la sua parte con la Commissione Turismo e Cultura, voluta dal presidente Valerio Bettoni e dal direttore Giuseppe Pianura. Da mesi si susseguono riunioni e incontri: un laboratorio di idee, progetti e proposte che vengono sottoposte in prima istanza alla Provincia e a tutti gli operatori turistici e culturali. Sul tema sono invitati a esprimersi ed a presentare ipotesi, sollecitazioni, spazi dove operare esponenti di questa Commissione, formata da membri di ogni ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 agosto 2022) L’estate corre: manifesti, cartelloni, annunci dicapitali italiane della Cultura per ilavvicinano i bergamaschi e i turisti che vengono da noi del grande evento. All’approssimarsi dell’appuntamento ci si sta preparando a più tavoli di lavoro, da parte di tutti gli interessati e sono molti.dista facendo la sua parte con la Commissione Turismo e Cultura, voluta dal presidente Valerio Bettoni e dal direttore Giuseppe Pianura. Da mesi si susseguono riunioni e incontri: un laboratorio di idee, progetti e proposte che vengono sottoposte in prima istanza alla Provincia e a tutti gli operatori turistici e culturali. Sul tema sono invitati a esprimersi ed a presentare ipotesi, sollecitazioni, spazi dove operare esponenti di questa Commissione, formata da membri di ogni ...

