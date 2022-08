AMICI 22, VERONICA PEPARINI: “AMICI PER ME È STATO UN PERCORSO IMPORTANTE” (Di lunedì 8 agosto 2022) VERONICA PEPARINI ha lasciato AMICI di Maria De Filippi. Dopo nove anni ininterrotti la PEPARINI, intervistata dalla Cuccarini ha fatto delle considerazioni sulla sua esperienza. VERONICA PEPARINI, compagna di Andreas Muller, non ci sarà nella scuola del talento di Maria De Filippi. Infatti, come avevamo detto qui, i nuovi prof. sono Emanuel Lo e Arisa. Confermati tutti gli altri. Durante l’intervista su YouTube, Lorella Cuccarini ha chiesto a VERONICA quale valore attribuisse ad AMICI: Che valore attribuisco ad AMICI nella mia crescita? Per me è STATO un PERCORSO IMPORTANTE. Il valore che gli attribuisco è altissimo nel senso che mi ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 8 agosto 2022)ha lasciatodi Maria De Filippi. Dopo nove anni ininterrotti la, intervistata dalla Cuccarini ha fatto delle considerazioni sulla sua esperienza., compagna di Andreas Muller, non ci sarà nella scuola del talento di Maria De Filippi. Infatti, come avevamo detto qui, i nuovi prof. sono Emanuel Lo e Arisa. Confermati tutti gli altri. Durante l’intervista su YouTube, Lorella Cuccarini ha chiesto aquale valore attribuisse ad: Che valore attribuisco adnella mia crescita? Per me èun. Il valore che gli attribuisco è altissimo nel senso che mi ...

