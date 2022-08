Violento temporale su Roma Nord: allagamenti e alberi caduti (VIDEO) (Di domenica 7 agosto 2022) Un temporale di breve durata ma di forte intensità, accompagnato da vento fortissimo, ha colpito nel tardo pomeriggio di ieri l’area a Nord-Est di Roma. 10 minuti di pioggia a carattere di rovescio sono bastati ad allagare molte strade del III Municipio. alberi caduti e rami spezzati, svariati interventi da Porta di Roma alla Bufalotta Il rovescio pomeridiano è stato accompagnato da forti raffiche di vento (Downburst) che hanno devastato le alberature di molti quartieri nel popoloso quadrante. Alla Bufalotta 3 rami hanno colpito 2 auto in sosta danneggiandole e parte della carreggiata è rimasta occupata da altri rami crollati. Poco più avanti un allagamento ha creato disagi alla circolazione appena dopo il rovescio. “Le strade erano ricoperte di schiuma bianca ovunque e rifiuti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022) Undi breve durata ma di forte intensità, accompagnato da vento fortissimo, ha colpito nel tardo pomeriggio di ieri l’area a-Est di. 10 minuti di pioggia a carattere di rovescio sono bastati ad allagare molte strade del III Municipio.e rami spezzati, svariati interventi da Porta dialla Bufalotta Il rovescio pomeridiano è stato accompagnato da forti raffiche di vento (Downburst) che hanno devastato le alberature di molti quartieri nel popoloso quadrante. Alla Bufalotta 3 rami hanno colpito 2 auto in sosta danneggiandole e parte della carreggiata è rimasta occupata da altri rami crollati. Poco più avanti un allagamento ha creato disagi alla circolazione appena dopo il rovescio. “Le strade erano ricoperte di schiuma bianca ovunque e rifiuti, ...

