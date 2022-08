Traffico Roma del 07-08-2022 ore 10:30 (Di domenica 7 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico nel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale che usa ancora su via del Foro Italico per lavori di ripristino a seguito di un incidente la rampa di uscita su Corso di Francia in direzione della galleria Giovanni XXIII a Cesano chiuso fino a cessate esigenze l’intero tratto di via Monte Sant’Andrea per lavori di taglio di alberi pericolanti a seguito dell’incendio di ieri contestualmente sospese le linee Atac 036 024 appuntamento alle 12 di oggi in piazza San Pietro per la recita dell’angelus con Papa Francesco possibili ripercussioni sul Traffico di zona in programma per le 18 una manifestazione con corteo che da Largo Preneste raggiungerà via Francesco Laparelli percorrendo via di Acqua Bullicante via di Torpignattara via Galeazzo Alessi possibili deviazioni per ... Leggi su romadailynews (Di domenica 7 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale che usa ancora su via del Foro Italico per lavori di ripristino a seguito di un incidente la rampa di uscita su Corso di Francia in direzione della galleria Giovanni XXIII a Cesano chiuso fino a cessate esigenze l’intero tratto di via Monte Sant’Andrea per lavori di taglio di alberi pericolanti a seguito dell’incendio di ieri contestualmente sospese le linee Atac 036 024 appuntamento alle 12 di oggi in piazza San Pietro per la recita dell’angelus con Papa Francesco possibili ripercussioni suldi zona in programma per le 18 una manifestazione con corteo che da Largo Preneste raggiungerà via Francesco Laparelli percorrendo via di Acqua Bullicante via di Torpignattara via Galeazzo Alessi possibili deviazioni per ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico #lavori - Via Appia Nuova ??????Rallentamenti altezza Aeroporto di Ciampino > Centro #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #lavori - Nuova fase di potature in Via Prenestina ??da lunedì #8agosto al #12agosto ?chiusa al traffico… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? In #A1 in direzione #Roma traffico rallentato tra Barberino del Mugello e Calenzano #viabiliTOS @CittaMetro_FI' - zazoomblog : Traffico Roma del 07-08-2022 ore 08:30 - #Traffico #07-08-2022 #08:30 -