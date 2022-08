Sul diritto all’odio e l’insopportabile ipocrisia di sinistra (Di domenica 7 agosto 2022) Roma, 7 ago – Molti si staranno chiedendo il perché di un titolo così “forte”. Tutto nasce da una semplice riflessione sull’etimologia di questa parola: se prendiamo la definizione di “odio” data dall’enciclopedia Treccani scopriamo che deriva dal latino odium e indica un sentimento di forte e persistente avversione, per cui si desidera il male o la rovina altrui. Scorrendo le pagine dei quotidiani italiani che fanno parte del mainstream o guardando le trasmissioni televisive degli ultimi anni dove, spesso, ospiti sono quegli stessi giornalisti che animano con le loro penne affilate gli stessi quotidiani, cosa troviamo se non odio? A proposito di diritto all’odio Se prendiamo, ad esempio, uno degli ultimi editoriali del direttore Stefano Feltri su Domani troviamo come titolo: “Il diritto di demonizzare le destre che avanzano”. Ora, la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 7 agosto 2022) Roma, 7 ago – Molti si staranno chiedendo il perché di un titolo così “forte”. Tutto nasce da una semplice riflessione sull’etimologia di questa parola: se prendiamo la definizione di “odio” data dall’enciclopedia Treccani scopriamo che deriva dal latino odium e indica un sentimento di forte e persistente avversione, per cui si desidera il male o la rovina altrui. Scorrendo le pagine dei quotidiani italiani che fanno parte del mainstream o guardando le trasmissioni televisive degli ultimi anni dove, spesso, ospiti sono quegli stessi giornalisti che animano con le loro penne affilate gli stessi quotidiani, cosa troviamo se non odio? A proposito diSe prendiamo, ad esempio, uno degli ultimi editoriali del direttore Stefano Feltri su Domani troviamo come titolo: “Ildi demonizzare le destre che avanzano”. Ora, la ...

