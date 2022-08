Ssc Napoli, Confederazione Africana attacca De Laurentiis (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo diversi giorni la Confederazione Africana di calcio replica duramente alle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che aveva detto non avrebbe più acquistato giocatori africani se non avessero rinunciato alle convocazioni per la Coppa d’Africa. “La Caf è sconvolta dalle affermazioni irresponsabili e inaccettabili del presidente del Napoli, De Laurentiis, sui giocatori africani e la Coppa d’Africa. Dichiarando pubblicamente che i giocatori che firmano per il Napoli devono firmare una rinuncia alla partecipazione alla Coppa d’Africa come condizione per l’impiego, i commenti di De Laurentiis potrebbero rientrare nell’articolo 14 del Regolamento Disciplinare Uefa. La Caf sollecita quindi la Uefa ad avviare un’indagine disciplinare nei ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo diversi giorni ladi calcio replica duramente alle parole del presidente delAurelio De, che aveva detto non avrebbe più acquistato giocatori africani se non avessero rinunciato alle convocazioni per la Coppa d’Africa. “La Caf è sconvolta dalle affermazioni irresponsabili e inaccettabili del presidente del, De, sui giocatori africani e la Coppa d’Africa. Dichiarando pubblicamente che i giocatori che firmano per ildevono firmare una rinuncia alla partecipazione alla Coppa d’Africa come condizione per l’impiego, i commenti di Depotrebbero rientrare nell’articolo 14 del Regolamento Disciplinare Uefa. La Caf sollecita quindi la Uefa ad avviare un’indagine disciplinare nei ...

