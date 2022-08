Quanto vale l'ammucchiata di Enrico Letta: il sondaggio da godere, sinistra spacciata (Di domenica 7 agosto 2022) Nella grande ammucchiata di Enrico Letta c'è posto per tutti: Carlo Calenda (ammesso che non se ne vada), sinistra Italiana, Verdi, Luigi Di Maio e chi più ne ha più ne metta. Ci si chiede, però, se in tale coalizione ci sia spazio anche per i voti: chi può digerire una simile accozzaglia? A cercare di dare una prima risposta ci prova Lorenzo Pregliasco, sondaggista di YouTrend, che parla a In Onda, su La7, il tutto nella puntata di sabato 6 agosto. Ovviamente si tratta di valutazioni presuntive, non cifre, ma sentiment rilevati dall'esperto: "Abbiamo provato a capire come il centrosinistra possa essere competitivo nei collegi uninominali", spiega Pregliasco mostrando la mappa dei collegi in cui domina il blu della coalizione di centrodestra, "avanti in gran parte del nord ma anche del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Nella grandedic'è posto per tutti: Carlo Calenda (ammesso che non se ne vada),Italiana, Verdi, Luigi Di Maio e chi più ne ha più ne metta. Ci si chiede, però, se in tale coalizione ci sia spazio anche per i voti: chi può digerire una simile accozzaglia? A cercare di dare una prima risposta ci prova Lorenzo Pregliasco, sondaggista di YouTrend, che parla a In Onda, su La7, il tutto nella puntata di sabato 6 agosto. Ovviamente si tratta di valutazioni presuntive, non cifre, ma sentiment rilevati dall'esperto: "Abbiamo provato a capire come il centropossa essere competitivo nei collegi uninominali", spiega Pregliasco mostrando la mappa dei collegi in cui domina il blu della coalizione di centrodestra, "avanti in gran parte del nord ma anche del ...

