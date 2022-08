Non basta la perla di Ederson: l’Atalanta perde 2-1 a Valencia (Di domenica 7 agosto 2022) Se doveva essere una prova generale in vista della nuova stagione, non si può dire che sia stata superata. l’Atalanta a Valencia perde e non riesce nemmeno a mandare troppi segnali positivi. La trasfera del Mestalla per il Trofeo Naranja si chiude con un 2-1 in favore dei padroni di casa guidati da Gennaro Gattuso. Gasperini sceglie la via della continuità rispetto all’undici di 8 giorni fa a Newcastle. L’unica novità è Hateboer preferito a Zortea sulla destra. Per il resto l’unica variazione tattica è l’inversione di posizioni difensive di Toloi e de Roon ai lati di Okoli, mentre Scalvini sempre a centrocampo e Ederson continua a ballare tra le linee mediana e d’attacco. Rispetto al St. James’ Park, la Dea fatica ad entrare dentro la partita. I primi squilli sono tutti del Valencia, che ha un possesso ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 agosto 2022) Se doveva essere una prova generale in vista della nuova stagione, non si può dire che sia stata superata.e non riesce nemmeno a mandare troppi segnali positivi. La trasfera del Mestalla per il Trofeo Naranja si chiude con un 2-1 in favore dei padroni di casa guidati da Gennaro Gattuso. Gasperini sceglie la via della continuità rispetto all’undici di 8 giorni fa a Newcastle. L’unica novità è Hateboer preferito a Zortea sulla destra. Per il resto l’unica variazione tattica è l’inversione di posizioni difensive di Toloi e de Roon ai lati di Okoli, mentre Scalvini sempre a centrocampo econtinua a ballare tra le linee mediana e d’attacco. Rispetto al St. James’ Park, la Dea fatica ad entrare dentro la partita. I primi squilli sono tutti del, che ha un possesso ...

