Meloni: "Letta pensa ora al suo vecchio amore Conte" (Di domenica 7 agosto 2022) Meloni ironica su Calenda. Dopo lo strappo di oggi, annunciato in diretta tv a Mezz'ora in Più. Il leader di Azione si è detto deluso per il comportamento del Partito Democratico che ha voluto allargare la coalizione a Sinistra Italiana e Verdi. E la leader di Fratelli d'Italia non perde l'occasione per punzecchiare il centrosinistra L'articolo proviene da Webmagazine24.

ItaliaViva : Oggi il Pd attacca violentemente @matteorenzi . Noi facciamo politica e non viviamo di rancori personali: pensiamo… - matteorenzi : Se dici di voler combattere la destra e proponi di aumentare le tasse, non combatti la destra, ma le regali voti. F… - a_padellaro : Gentile @EnricoLetta, avendo lei deciso di perdere convintamente, spianando un’autostrada alla destra col botto, ci… - MenteLi10342272 : Draghi va a Wall street a rassicurare tutti che dopo di lui ci sarà ancora lui - mocettast : RT @tomasomontanari: Perché Letta ha scelto di non allearsi con Conte, aprendo così la strada alla Meloni? Perché la timida critica sociale… -