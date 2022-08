La vita, la morte e la libertà di scelta - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 7 agosto 2022) Roberto Giardina A Londra hanno staccato la spina a Archie, il ragazzino di 12 anni, dal sette aprile in coma irreversibile. I genitori, Hollie e Paul, denunciano: lo hanno ucciso. Inutili i ricorsi, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Roberto Giardina A Londra hanno staccato la spina a Archie, il ragazzino di 12 anni, dal sette aprile in coma irreversibile. I genitori, Hollie e Paul, denunciano: lo hanno ucciso. Inutili i ricorsi, ...

vaticannews_it : Il dodicenne inglese #ArchieBattersbee era in coma da aprile. Dichiarato morto cerebralmente, è stato tenuto in vit… - chetempochefa : 'Sono così interessata, morbosamente ghiotta, obesa di vita, che mi interessa pure la morte, che di essa è il final… - Agenzia_Ansa : Si è tolta la vita nel suo ambulatorio a Vöcklabruck, in Alta Austria, una dottoressa che nei mesi scorsi aveva ric… - maru_tadeo : RT @Don_Lazzara: Riposa in pace #Archie! La Corte d'Appello britannica aveva ordinato per il 2 agosto alle 12, di staccare la spina dei mac… - lana_carlotta : RT @Don_Lazzara: Riposa in pace #Archie! La Corte d'Appello britannica aveva ordinato per il 2 agosto alle 12, di staccare la spina dei mac… -