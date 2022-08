La coda in autostrada gli è fatale: Francesco muore a 23 anni (Di domenica 7 agosto 2022) Un rallentamento autostradale è stato fatale al giovane Francesco Perullo. Il giovane ha sofferto tre giorni prima di spirare. Francesco Perullo era in coda sulla A14 Bologna-Taranto. Al momento della tragedia in auto con lui la fidanzata che ancora non si capacita di quanto accaduto. Il ragazzo aveva solo 23 anni. E’ spirato dopo tre giorni di agonia nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Torette di Ancona. La tragedia si era consumata nella notte tra venerdì e sabato nel tratto della A14 tra Ancona sud e Ancona nord dove si erano formate alcune code per un incidente. Il giovane e la fidanzata sono rimasti bloccati a causa del traffico fermo poco dopo l’uscita di Ancona Sud. Proprio in quel momento, però, dietro di loro è sopraggiunto un furgone che non si ... Leggi su formatonews (Di domenica 7 agosto 2022) Un rallentamentole è statoal giovanePerullo. Il giovane ha sofferto tre giorni prima di spirare.Perullo era insulla A14 Bologna-Taranto. Al momento della tragedia in auto con lui la fidanzata che ancora non si capacita di quanto accaduto. Il ragazzo aveva solo 23. E’ spirato dopo tre giorni di agonia nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Torette di Ancona. La tragedia si era consumata nella notte tra venerdì e sabato nel tratto della A14 tra Ancona sud e Ancona nord dove si erano formate alcune code per un incidente. Il giovane e la fidanzata sono rimasti bloccati a causa del traffico fermo poco dopo l’uscita di Ancona Sud. Proprio in quel momento, però, dietro di loro è sopraggiunto un furgone che non si ...

