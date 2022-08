Ilary Blasi in vacanza sulle Dolomiti, la segnalazione: “Parlava di Francesco Totti e diceva che…” (Di domenica 7 agosto 2022) La separazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti è diventata a tutti gli effetti l’argomento principe di questa rovente estate 2022. Non c’è un giorno, da quel 11 luglio, in cui non trapeli qualche dettaglio in più sulla coppia – ormai ex- più amata e seguita d’Italia. Una risonanza mediatica da far invidia a un’altra ex coppia d’oro: Albano e Romina Power. Dopo le indiscrezioni riguardanti l’arrivo di Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma del capitano della Roma, vicino Sabaudia, poco fa ci ha pensato Deianira Marzano a postare una nuova segnalazione. Mentre i figli sono con il padre a Sabaudia, Ilary Blasi si è concessa qualche giorno di relax in vacanza sulle Dolomiti. Un utente ha scritto in direct all’influencer ... Leggi su isaechia (Di domenica 7 agosto 2022) La separazione fraè diventata a tutti gli effetti l’argomento principe di questa rovente estate 2022. Non c’è un giorno, da quel 11 luglio, in cui non trapeli qualche dettaglio in più sulla coppia – ormai ex- più amata e seguita d’Italia. Una risonanza mediatica da far invidia a un’altra ex coppia d’oro: Albano e Romina Power. Dopo le indiscrezioni riguardanti l’arrivo di Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma del capitano della Roma, vicino Sabaudia, poco fa ci ha pensato Deianira Marzano a postare una nuova. Mentre i figli sono con il padre a Sabaudia,si è concessa qualche giorno di relax in. Un utente ha scritto in direct all’influencer ...

