Fedez lo fa per la prima volta e pubblica tutto (Di domenica 7 agosto 2022) Il famoso rapper milanese ha condiviso sui profili social un’esperienza incredibile: per Fedez sarebbe la prima volta! Il noto cantante e giudice di X Factor ha subito un’evoluzione incredibile negli ultimi anni; da artista proveniente dalla strada si è trasformato in un vero e proprio imprenditore, amico stretto di Donatella Versace. Sicuramente l’influenza della moglie L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 7 agosto 2022) Il famoso rapper milanese ha condiviso sui profili social un’esperienza incredibile: persarebbe la! Il noto cantante e giudice di X Factor ha subito un’evoluzione incredibile negli ultimi anni; da artista proveniente dalla strada si è trasformato in un vero e proprio imprenditore, amico stretto di Donatella Versace. Sicuramente l’influenza della moglie L'articolo proviene da Leggilo.org.

francescamir48 : Per la rubrica:'Gli anni '80 non erano cosi meravigliosi' hanno appena accostato Fedez a Loredana Berté dei tempi d… - davided81 : Un servizio sui tormentoni che passa da Rhove, Giuni Russo, Fedez, Miguel Bosè ad Annalisa, per citarne solo alcuni… - Peraspe1960 : RT @OrmeneseNerio: @Napalm51 Hanno fatto sparire Zichichi per far parlare Fedez e company, gente che Usa i jet privato per andare a spasso - Riccardoet : RT @OrmeneseNerio: @Napalm51 Hanno fatto sparire Zichichi per far parlare Fedez e company, gente che Usa i jet privato per andare a spasso - sabato_ivana : RT @OrmeneseNerio: @Napalm51 Hanno fatto sparire Zichichi per far parlare Fedez e company, gente che Usa i jet privato per andare a spasso -