Federico Pizzarotti | Vado con Renzi e aspetto Calenda

(Di domenica 7 agosto 2022) L'ex sindaco di Parma, leader di “Lista civica nazionale”, spiega il perché del no a Letta: "Mi voleva in una lista unica con Di Maio ma siamo incompatibili". E sul leader di Azione non mette veti

Così su Twitter l'ex sindaco di Parmain vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.Così l'ex sindaco di Parmaufficializza - dopo quanto anticipato nelle ultime ore - l'accordo elettorale con Renzi in vista del voto del 25 settembre. Stop definitivo quindi all'..."Letta mi voleva in una lista unica con Di Maio ma siamo incompatibili. Con Renzi parleremo del programma, abbiamo già punti in comune"