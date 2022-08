Elezioni 2022, Meloni: "Calenda forse scappa con Renzi" (Di domenica 7 agosto 2022) "Nuovo colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda ci ha ripensato e non si sposa più con Letta, forse scappa con Renzi". Così scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) "Nuovo colpo di scena nella telenovela del centrosinistra.ci ha ripensato e non si sposa più con Letta,con". Così scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, ...

