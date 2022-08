Dua Lipa e i suoi “colpi di testa” | evoluzione beauty di una popstar 2 0

Leggi su amica

(Di domenica 7 agosto 2022) Se c’è unache, in questi anni, si è rivelata poliedrica più di altre sotto ogni aspetto, quella è sicuramente Dua. Da quando ha firmato il suo primo contratto discografico, nel 1015, ad oggi, la cantante britannica, di origini kosovaro-albanesi, ha vinto tre Grammy e sei Brit Award, prestando il suo volto come testimonial prima di Patrizia Pepe e Pepe Jeans, poi di Versace e YSL. Ed è stato proprio l’incontro con Donatella Versace a dare una svolta decisamente fashion alla sua carriera e al suo stile. Anche se, nel corso degli anni, il suo look era già cambiato più volte. In questi giorni si è esibita al Sunny Hill Festival di Pristina, in Kosovo, vestita Valentino, con i capelli neri, le labbra overline e una lunga coda di eyeliner.