"Come si sceglie il prossimo premier": occhio a a Silvio Berlusconi... (Di domenica 7 agosto 2022) Un Silvio Berlusconi a tutto campo, quello che parla con Il Messaggero e fa il punto sulla campagna elettorale. In primis, il leader di Forza Italia punta il dito contro la sinistra ed esprime tutta la sua preoccupazione: "Da parte delle sinistre vedo i prodromi di una campagna solo di denigrazione dell'avversario. Non riescono a dire nulla sul loro programma. Forse perché sono in disaccordo su tutto. Da parte nostra invece parliamo di contenuti, del nostro progetto per far ripartire l'Italia. E lo facciamo con un linguaggio sereno e rispettoso", spiega il Cavaliere. Dunque, quando gli chiedono cosa abbiano in comune lui, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, Berlusconi risponde: "Giorgia, la determinazione e il coraggio, Matteo la capacità di parlare agli italiani e anche quella di saper ascoltare". Insomma, parole al miele sui leader di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Una tutto campo, quello che parla con Il Messaggero e fa il punto sulla campagna elettorale. In primis, il leader di Forza Italia punta il dito contro la sinistra ed esprime tutta la sua preoccupazione: "Da parte delle sinistre vedo i prodromi di una campagna solo di denigrazione dell'avversario. Non riescono a dire nulla sul loro programma. Forse perché sono in disaccordo su tutto. Da parte nostra invece parliamo di contenuti, del nostro progetto per far ripartire l'Italia. E lo facciamo con un linguaggio sereno e rispettoso", spiega il Cavaliere. Dunque, quando gli chiedono cosa abbiano in comune lui, Giorgia Meloni e Matteo Salvini,risponde: "Giorgia, la determinazione e il coraggio, Matteo la capacità di parlare agli italiani e anche quella di saper ascoltare". Insomma, parole al miele sui leader di ...

rubio_chef : La gente muore perché c’è chi la pensa come te. La gente muore perché si preferisce documentare e non agire. La gen… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Le parole, molto caute, sul processo di selezione del prossimo premier in caso di vittoria del #centrodestra: la posiz… - m_dirosa : @LKinoshi puo tornare quanto vuoi…ma se poi sceglie un allenatore come Allegri siamo alle solite… - Libero_official : Le parole, molto caute, sul processo di selezione del prossimo premier in caso di vittoria del #centrodestra: la po… - dangdaide : @pdnetwork E fra chi vuole la TAP, le trivelle e i rigassificatori e chi no, che stanno tutti in lista con voi come si sceglie? -