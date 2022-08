Carlo Calenda è un equivoco politico, un falso d’autore (Di domenica 7 agosto 2022) Carlo Calenda è un equivoco politico. Un uomo moderato di destra scambiato per un riformatore di sinistra. Un solipsista con evidenze estreme di un carattere difficile, sicuramente esuberante dentro un evidente disordine politico, trasformato nientemeno che in un federatore dell’anima liberal con quella progressista. La colpa più grave di Enrico Letta è di aver accreditato la bugia proponendola come verità, forse in ragione di dare una logica a una linea politica aggiornata dagli esiti della vicenda Draghi. Stesso colpevole abbaglio per mano dei grandi media. Perso per strada Matteo Renzi avevano bisogno di un altro volto per contrastare quel che pareva il nemico assoluto: l’alleanza del Pd con i Cinquestelle. Hanno puntato le fiches su Calenda, facendolo lievitare oltre misura verso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022)è un. Un uomo moderato di destra scambiato per un riformatore di sinistra. Un solipsista con evidenze estreme di un carattere difficile, sicuramente esuberante dentro un evidente disordine, trasformato nientemeno che in un federatore dell’anima liberal con quella progressista. La colpa più grave di Enrico Letta è di aver accreditato la bugia proponendola come verità, forse in ragione di dare una logica a una linea politica aggiornata dagli esiti della vicenda Draghi. Stesso colpevole abbaglio per mano dei grandi media. Perso per strada Matteo Renzi avevano bisogno di un altro volto per contrastare quel che pareva il nemico assoluto: l’alleanza del Pd con i Cinquestelle. Hanno puntato le fiches su, facendolo lievitare oltre misura verso ...

Mov5Stelle : Eccolo un altro dei “nuovi compagni” del Pd, portato in dote da Carlo Calenda. Eccolo un altro di quegli esponenti… - AndreaVenanzoni : +++ FLASH NEWS: Carlo Calenda non twitta da 5 ore circa +++ - ricpuglisi : Ho un'idea. Lascerei fare la campagna elettorale per il centro destra (e per Renzi) a due persone soltanto: 1) C… - antonellocapor2 : Calenda è l'equivoco, il falso d'autore - TokiGaiden : RT @LorenzoCast89: Perché guardare serie Netflix quando c’è Carlo Calenda che prova a fare politica? -