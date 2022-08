Canoa velocità, Mondiali 2022: Samuele Burgo ed Andrea Schera nel K2 1000 sono d’argento! (Di domenica 7 agosto 2022) Si sta tenendo la quinta giornata di gare dei Mondiali senior 2022 di Canoa velocità e paraCanoa: ad Halifax, in Canada, è andata in scena la Finale A nella specialità non olimpica del K2 1000 maschile con l’Italia di Samuele Burgo ed Andrea Schera che conquista l’argento! Gli azzurri avevano centrato il passaggio diretto in Finale A giungendo secondi nella prima batteria di giovedì, battuti dai tedeschi Martin Hiller e Tamas Grossmann, i quali oggi si ripetono in Finale A conquistando oro e titolo iridato con il tempo di 3:32.47. La coppia azzurra arpiona il secondo posto e la medaglia d’argento con il crono di 3:36.82, nonostante un ritardo di 4.35, chiudendo davanti ai magiari Balint Noe e Tamas Kulifai, terzi in ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Si sta tenendo la quinta giornata di gare deiseniordie para: ad Halifax, in Canada, è andata in scena la Finale A nella specialità non olimpica del K2maschile con l’Italia diedche conquista l’argento! Gli azzurri avevano centrato il passaggio diretto in Finale A giungendo secondi nella prima batteria di giovedì, battuti dai tedeschi Martin Hiller e Tamas Grossmann, i quali oggi si ripetono in Finale A conquistando oro e titolo iridato con il tempo di 3:32.47. La coppia azzurra arpiona il secondo posto e la medaglia d’argento con il crono di 3:36.82, nonostante un ritardo di 4.35, chiudendo davanti ai magiari Balint Noe e Tamas Kulifai, terzi in ...

