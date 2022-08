Calenda e il nodo del simbolo. Cosa fare per non cominciare una raccolta firme all’ultimo momento? (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo lo strappo di Carlo Calenda con il Partito Democratico e l’addio alla maxi-coalizione di centrosinistra, per il leader di Azione si aprono due strade in vista delle elezioni del 25 settembre. Già perché se la direzione di +Europa, convocata nelle prossime 24 ore, dovesse confermare l’alleanza con i dem e, di conseguenza, di rompere il sodalizio con Azione, Calenda si ritroverebbe senza il simbolo di +Europa, indispensabile per evitare la raccolta firme per candidarsi alle elezioni. Senza il simbolo di Emma Bonino (che a sua volta, nel 2018, venne messo a disposizione da Bruno Tabacci), Azione dovrebbe raccogliere 36.750 firme per la Camera e 19.500 per il Senato, 750 per ogni collegio. Il rischio di non presentarsi in tutti i collegi potrebbe comportare il ... Leggi su open.online (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo lo strappo di Carlocon il Partito Democratico e l’addio alla maxi-coalizione di centrosinistra, per il leader di Azione si aprono due strade in vista delle elezioni del 25 settembre. Già perché se la direzione di +Europa, convocata nelle prossime 24 ore, dovesse confermare l’alleanza con i dem e, di conseguenza, di rompere il sodalizio con Azione,si ritroverebbe senza ildi +Europa, indispensabile per evitare laper candidarsi alle elezioni. Senza ildi Emma Bonino (che a sua volta, nel 2018, venne messo a disposizione da Bruno Tabacci), Azione dovrebbe raccogliere 36.750per la Camera e 19.500 per il Senato, 750 per ogni collegio. Il rischio di non presentarsi in tutti i collegi potrebbe comportare il ...

Pietro35118905 : E ora che si è sciolto il 'nodo #Calenda' che NON ci impicchiamo a quello di #Conte? Avanti, da una forca all'altra… - Pietro35118905 : @EnricoLetta @CarloCalenda E ora che si è sciolto il 'nodo #Calenda' spero di cuore che NON ci s'impiccherà a quell… - Da_Ce_le_da : @LorenzoBertozz3 @DanieleDelbene @Ivan_Grieco @marattin Calenda oggi è stato chiaro, oltretutto ha il nodo firme qu… - Da_Ce_le_da : @Ivan_Grieco buon punto per #calenda oggi, chiaro per quanto sentito dall'Annunziata. Ora c'è solo il nodo firme. - Frank196018 : @ultimora_pol Gira e rigira...Calenda andrà con Renzi, ma resta il nodo della raccolta delle firme. -