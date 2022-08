Allarme Juve: tripletta dell'ex Morata, travolta 4 - 0 in casa nell'ultimo test (Di domenica 7 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di domenica 7 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

sportli26181512 : Allarme Juve: tripletta dell'ex Morata, travolta 4-0 in casa nell'ultimo test: Allarme Juve: tripletta dell'ex Mora… - grissino78 : Allarme Juve, non c'è da essere allegri - CapitanFarris : RT @Gazzetta_it: Allarme Juve: tripletta dell'ex Morata, travolta 4-0 in casa nell'ultimo test - Gazzetta_it : Allarme Juve: tripletta dell'ex Morata, travolta 4-0 in casa nell'ultimo test - Fufurbizio : Anche la Juve in precampionato ha palesato 2/3 campanelli d’allarme non da poco -