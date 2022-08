26 662 casi ma la curva epidemica è in calo | diminuiscono anche i ricoveri

(Di domenica 7 agosto 2022) AGI - Prosegue ildellain Italia. Nelle ultime 24 ore sono 26.662 i nuovidi Covid, contro i 35.004 di ieri ma soprattutto i 36.966 di domenica scorsa. I tamponi processati sono 166.481 (ieri 229.180) con un tasso di positività che dal 15,3% sale al 16%. I decessi sono 74 nelle ultime 24 ore (ieri 158), per un totale di 173.136 vittime dall'inizio della pandemia. Le terapie intensive salgono di 6 unità (ieri -15) diventando in tutto 342 con 25 ingressi del giorno, mentreordinari, 97 in meno (ieri -374), per un totale di 8.926. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùCovid resta la Lombardia con 3.145 contagi, seguita da Veneto (+2.943), Campania (+2.698), ...

