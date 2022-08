VIDEO | Alta tensione, MERET-Napoli: è SCONTRO! (Di sabato 6 agosto 2022) Il noto esperto di mercato Ciro Venerato ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Napoli ai microfoni della Rai nel corso del Tg Sport. Tanti i temi trattati, da Raspadori alla questione MERET. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: “Il Napoli aveva provato ad offrire anche Petagna al Napoli per chiudere l’affare con Carnevali ed il Sassuolo. Secco rifiuto del dirigente neroverdi e trattativa che continuerà con il Napoli che offre 30 milioni ed il Sassuolo che è arrivato a chiederne 40, con la possibilità di scendere fino a 38. La deadline per la chiusura dell’affare è fissata a lunedì, prima di Sassuolo-Modena di Coppa Italia”. “C’è Alta tensione tra il club e l’entourage di Alex MERET dopo la mancata cessione ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 6 agosto 2022) Il noto esperto di mercato Ciro Venerato ha fatto il punto della situazione sul calciomercato delai microfoni della Rai nel corso del Tg Sport. Tanti i temi trattati, da Raspadori alla questione. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: “Ilaveva provato ad offrire anche Petagna alper chiudere l’affare con Carnevali ed il Sassuolo. Secco rifiuto del dirigente neroverdi e trattativa che continuerà con ilche offre 30 milioni ed il Sassuolo che è arrivato a chiederne 40, con la possibilità di scendere fino a 38. La deadline per la chiusura dell’affare è fissata a lunedì, prima di Sassuolo-Modena di Coppa Italia”. “C’ètra il club e l’entourage di Alexdopo la mancata cessione ...

