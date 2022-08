Val di Fassa travolta dal maltempo, le foto dal Trentino: 100 mm di pioggia in un'ora (Di sabato 6 agosto 2022) Dal Trentino alla Valle d'Aosta: nubifragi e frane Trento, 6 agosto 2022 - Dalla siccità estrema a alle precipitazioni estreme il passo è breve. E' successo in Val di Fassa , colpita ieri sera dal ... Leggi su quotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Dalalla Valle d'Aosta: nubifragi e frane Trento, 6 agosto 2022 - Dalla siccità estrema a alle precipitazioni estreme il passo è breve. E' successo in Val di, colpita ieri sera dal ...

Agenzia_Ansa : Circa un centinaio di persone tra turisti e residenti sono state evacuate da alberghi e case in Val di Fassa, dove… - repubblica : Maltempo in Alto Adige, colata di fango sulle case. Evacuati edifici in val di Fassa - MediasetTgcom24 : Maltempo, violento nubifragio in Val di Fassa: frane, evacuati alberghi e case #maltempo #valdifassa - Priscil69370809 : @fisco24_info Val di Fassa è in Trentino, studiate. - infoitinterno : Bomba d’acqua e frane in val di Fassa Centinaia di turisti evacuati dagli hotel -