Usa, Krugman difende Draghi ma avverte l’Italia (e l’Europa) a non giocare col fuoco (Di sabato 6 agosto 2022) Nel suo recente articolo: What’s the matter with Italy? (‘Cos’è importante per l’Italia?’ ma può essere tradotto in tanti modi), Paul Krugman, attualmente articolista economico del New York Times ma in precedenza notissimo economista premiato anche col Nobel nel 2008, ha voluto dare un doveroso sguardo a quello che accade in Europa e, in particolare, in Italia, dove la caduta del governo Draghi ha richiamato immediatamente la sua attenzione. Occorre intanto premettere (come fa lui stesso nel suo articolo) che lui reputa Draghi come il history’s greatest central banker (il più grande banchiere centrale della storia) superando quindi, in questa particolare graduatoria, persino Paul Volcker che è riuscito negli anni ’70 a mettere una particolarmente tenace inflazione sotto controllo, e Ben Bernanke, che ha aiutato (nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Nel suo recente articolo: What’s the matter with Italy? (‘Cos’è importante per?’ ma può essere tradotto in tanti modi), Paul, attualmente articolista economico del New York Times ma in precedenza notissimo economista premiato anche col Nobel nel 2008, ha voluto dare un doveroso sguardo a quello che accade in Europa e, in particolare, in Italia, dove la caduta del governoha richiamato immediatamente la sua attenzione. Occorre intanto premettere (come fa lui stesso nel suo articolo) che lui reputacome il history’s greatest central banker (il più grande banchiere centrale della storia) superando quindi, in questa particolare graduatoria, persino Paul Volcker che è riuscito negli anni ’70 a mettere una particolarmente tenace inflazione sotto controllo, e Ben Bernanke, che ha aiutato (nel ...

