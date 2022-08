Ultime Notizie Roma del 06-08-2022 ore 12:10 (Di sabato 6 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per le prossime ore la parola definitiva sull’accordo nel centro-sinistra in vista delle elezioni del 25 settembre anche se fino a ieri sera alle posizioni sono a parte lontano e specialmente tra Carlo Calenda leader di azione la coppia formata da Nicola fratoianni Angelo Bonelli un incontro tra segretario del PD Letta con Bonelli è fratoianni è stato rinviato ad oggi dai Verdi giunge Tuttavia un primo via libera al patto col PD è per oggi attesa la decisione di sinistra italiana che riunisce l’assemblea del partito di centro-destra Giorgia Meloni in un’intervista a Fox ipotizza una sua premiership sarebbe un’oretta e la prima donna a guidare l’Italia Savini Spero altrettanto spiegando un voto in più voltiamo pagina l’agenzia Moody’s ha confermato il rugby ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 agosto 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per le prossime ore la parola definitiva sull’accordo nel centro-sinistra in vista delle elezioni del 25 settembre anche se fino a ieri sera alle posizioni sono a parte lontano e specialmente tra Carlo Calenda leader di azione la coppia formata da Nicola fratoianni Angelo Bonelli un incontro tra segretario del PD Letta con Bonelli è fratoianni è stato rinviato ad oggi dai Verdi giunge Tuttavia un primo via libera al patto col PD è per oggi attesa la decisione di sinistra italiana che riunisce l’assemblea del partito di centro-destra Giorgia Meloni in un’intervista a Fox ipotizza una sua premiership sarebbe un’oretta e la prima donna a guidare l’Italia Savini Spero altrettanto spiegando un voto in più voltiamo pagina l’agenzia Moody’s ha confermato il rugby ...

