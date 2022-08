Ucciso leader jihadista Raid di Israele su Gaza Venti di guerra in Palestina (Di sabato 6 agosto 2022) I palestinesi in lutto toccano il corpo di uno dei miliziani uccisi nel corso di un attacco aereo israeliano di Aldo Baquis Dopo oltre un anno di calma relativa, Israele torna a misurarsi con le ... Leggi su quotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) I palestinesi in lutto toccano il corpo di uno dei miliziani uccisi nel corso di un attacco aereo israeliano di Aldo Baquis Dopo oltre un anno di calma relativa,torna a misurarsi con le ...

