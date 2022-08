Torre Annunziata | lo spacciatore di 11 anni obbligato dai genitori | «Se non lo fai sei un bastardo»

(Di sabato 6 agosto 2022) Una coppia didicostringeva il figlio di 11a spacciare cocaina. E se lui voleva andare a giocare gli dicevano che era un «» e un «infame». La storia la racconta oggi l’edizione napoletana di Repubblica e parte dalle intercettazioni di un’inchiesta dei carabinieri su una casa familiare diventata macchina di spaccio. Quando la conversazione viene captata è il 26 dicembre 2018. La sorella minorenne del ragazzino deve consegnare droga a domicilio. Ma riceve una telefonata del fidanzato detenuto e allora incarica il fratello promettendogli in cambio 10 euro. Lui prima rifiuta: «Mi scoccio». Poi accetta dopo le rimostranze dei: «Che», dice lei. «Un infame», aggiunge lui. L’indagine del procuratore Nunzio Fragliasso ...

