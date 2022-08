The Sandman: Neil Gaiman sostiene la realizzazione di uno spinoff su Johanna Constantine (Di sabato 6 agosto 2022) Neil Gaiman ha sostenuto pubblicamente via Twitter la realizzazione di uno spinoff di The Sandman dedicato a Johanna Constantine. The Sandman è arrivato sugli schermi di Netflix e Neil Gaiman ha commentato su Twitter l'ipotesi che venga realizzato uno spinoff con al centro Johanna Constantine. Il personaggio, nell'adattamento live-action del fumetto, sostituisce John Constantine, già apparso in numerosi show realizzati per il piccolo schermo. Nella serie The Sandman l'attrice Jenna Coleman ha la parte di Johanna Constantine e si scopre che la giovane è in grado di compiere incantesimi ed esorcismi, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 6 agosto 2022)ha sostenuto pubblicamente via Twitter ladi unodi Thededicato a. Theè arrivato sugli schermi di Netflix eha commentato su Twitter l'ipotesi che venga realizzato unocon al centro. Il personaggio, nell'adattamento live-action del fumetto, sostituisce John, già apparso in numerosi show realizzati per il piccolo schermo. Nella serie Thel'attrice Jenna Coleman ha la parte die si scopre che la giovane è in grado di compiere incantesimi ed esorcismi, ...

NetflixIT : Preparatevi a entrare nel mondo dei sogni… E degli incubi. The Sandman è ora disponibile. - NetflixIT : Un mese che inizia con The Sandman non può che migliorare con l'attesissima terza stagione di Non Ho Mai... e l'arr… - manvjla : ho appena finito the sandman mio dio serie stupenda ho bisogno subito di una nuova stagione - troppocerebraIe : Finisco paragrafo e inizio the sandman semplicemente - VolpeWOcchiali : Ho appena guardato episodio S01 | E07 di The Sandman! #sandman -