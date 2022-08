Stasera in TV 6 agosto 2022 | la programmazione

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 6 agosto 2022) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV? Oggi sabato 6abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 6Ladella serata di sabato 6è ampia. Su Rai1 va in onda la replica dell'ultima stagione di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. Canale 5, invece, propone la replica dell'ultima edizione de Lo show dei record, con al timone Gerry Scotti. Se avete voglia di guardare una commedia che accontenti tutta la famiglia, su La5 c'è Marie is on fire - Solo la verità, mentre su La7 A beautiful mind. In alternativa, Rai2 propone la pellicola in prima visione Il lato oscuro della mia gemella e Rete4 ...