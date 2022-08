Serie A, Lecce-Inter è già sold-out (Di sabato 6 agosto 2022) Vial del Mare sold out per Lecce-Inter E’ sold out lo stadio ‘Via del Mare’ di Lecce dove esattamente tra una settimana di casa i padroni di casa ospiteranno l’Inter di Simone Inzaghi nella prima giornata della Serie A 2022/2023. A riportarlo è Il Nuovo Quotidiano di Puglia secondo cui i tagliandi per la sfida tra giallorossi e nerazzurri sono andati esauriti nell’arco di 3 ore. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 6 agosto 2022) Vial del Mareout perE’out lo stadio ‘Via del Mare’ didove esattamente tra una settimana di casa i padroni di casa ospiteranno l’di Simone Inzaghi nella prima giornata dellaA 2022/2023. A riportarlo è Il Nuovo Quotidiano di Puglia secondo cui i tagliandi per la sfida tra giallorossi e nerazzurri sono andati esauriti nell’arco di 3 ore. L'articolo proviene damagazine.

madofra : Come gioca il Chelsea senza Lukaku Come vince il Tottenham di Antonio Conte from Lecce Come trionfa il Milan con Scemone inzagone in serie A - QQRodrigo : ????Serie A: ??Inter ??Napoli - Milán - Juventus ??Lazio - Sassuolo ??Roma ??Spezia - Lecce - Monza - Moixus1970 : RT @marcoconterio: ?????? Sorpresa Mert Cetin: niente ritorno in patria al #Besiktas e niente Francia. Resta in Serie A: attese le visite medi… - marcoconterio : ?????? Sorpresa Mert Cetin: niente ritorno in patria al #Besiktas e niente Francia. Resta in Serie A: attese le visite… - emanuele_1977 : @ilnicolo @Alb3Eyes @Giustiziere1926 @FBiasin C'è anche da dire che la rosa del Lecce vista ieri è un po' pochino per la serie a. -