Nel Pd scatta la rissa per le liste. Il caso di Franceschini scuote la sinistra (Di sabato 6 agosto 2022) Sembra somigliare sempre di più a una vera e propria rissa la discussione all'interno del Partito democratico sulle liste da presentare in vista delle elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. La scadenza per la consegna delle candidature è il 21 agosto, ma si può già parlare di una battaglia, quella in corso tra i dem, provocata dall'intenzione del segretario Enrico Letta di dare vita a una coalizione larga, plurale, come la ama chiamare lo stesso ex presidente del Consiglio, con l'obiettivo di contrastare il centrodestra. Il guaio è che le intese con il leader di Azione, Carlo Calenda, e con il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova, con Impegno civico di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci, con i Verdi di Angelo Bonelli, insieme al probabile accordo con sinistra italiana di Nicola Fratoianni, potrebbero togliere seggi a una ...

