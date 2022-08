“Murales di Jorit a Napoli per Mertens”: c’è la notizia! (Di sabato 6 agosto 2022) Dries Mertens è e rimarrà sempre nella storia del Napoli. La città infatti è pronta a legarsi ancora di più con il calciatore belga, infatti è stato già contattato il noto artista Jorit, che potrebbe realizzare un Murales a lui dedicato. L’idea è stata lanciata dallo scrittore Maurizio De Giovanni e dal senatore Sandro Ruotolo. Di seguito la nota: “Ci siamo. Dopo la decisone del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi di conferire la cittadinanza onoraria a Dries Mertens abbiamo lanciato la proposta di un Murales di Jorit in onore del nostro storico capocannoniere. Sindaco e municipalità hanno accolto il nostro appello, autorizzando l’opera e la nostra iniziativa. Jorit ha raccolto entusiasticamente l’idea”. Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 6 agosto 2022) Driesè e rimarrà sempre nella storia del. La città infatti è pronta a legarsi ancora di più con il calciatore belga, infatti è stato già contattato il noto artista, che potrebbe realizzare una lui dedicato. L’idea è stata lanciata dallo scrittore Maurizio De Giovanni e dal senatore Sandro Ruotolo. Di seguito la nota: “Ci siamo. Dopo la decisone del sindaco diGaetano Manfredi di conferire la cittadinanza onoraria a Driesabbiamo lanciato la proposta di undiin onore del nostro storico capocannoniere. Sindaco e municipalità hanno accolto il nostro appello, autorizzando l’opera e la nostra iniziativa.ha raccolto entusiasticamente l’idea”....

