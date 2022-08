Motosprint.it

Sarà un Gran Premio in salita, quello di Celestino Vietti ina Silverstone . Il portacolori del team Mooney VR46 Racing Team dovrà infatti scontare un Long Lap Penality durante i primi giri di gara , per via di un'irregolarità commessa durante le FP2 ...Quartararo ed il suo long lap,ereditata ad Assen: è un tema che sta perdendo il suo ... prove libere 3 Moto3 Ore 10.50: prove libere 3 MotoGP Ore 11.50: prove libere 3Ore 12.50: ... Moto2, penalità per Celestino Vietti: il GP Gran Bretagna si fa in salita