“Ma quale crisi”. Veronica Peparini e Andreas Muller boom, il video bollente in piscina infiamma i fan (Di sabato 6 agosto 2022) Veronica Peparini e Andreas Muller hanno smentito categoricamente la crisi sentimentale. Non sono serviti comunicati o dichiarazioni, ma è bastato pubblicare un video su TikTok per infiammare i fan. Ebbene sì, questo filmato ha confermato l’enorme feeling della coppia e una sensualità che ha fatto impallidire tutti. Un vero e proprio spettacolo della natura e la differenza di età dei due sembra proprio non esserci, tenuto conto della forma fisica smagliante sfoggiata dall’ormai ex insegnante di Amici. Dunque, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno fatto stropicciare gli occhi a tutti con un video su TikTok. Nei giorni scorsi la donna ha dichiarato, durante un’intervista con ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 agosto 2022)hanno smentito categoricamente lasentimentale. Non sono serviti comunicati o dichiarazioni, ma è bastato pubblicare unsu TikTok perre i fan. Ebbene sì, questo filmato ha confermato l’enorme feeling della coppia e una sensualità che ha fatto impallidire tutti. Un vero e proprio spettacolo della natura e la differenza di età dei due sembra proprio non esserci, tenuto conto della forma fisica smagliante sfoggiata dall’ormai ex insegnante di Amici. Dunque,hanno fatto stropicciare gli occhi a tutti con unsu TikTok. Nei giorni scorsi la donna ha dichiarato, durante un’intervista con ...

