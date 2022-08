Juve, Rugani potrebbe restare in bianconero (Di sabato 6 agosto 2022) Rugani declina l’offerta del Galatasaray e in Italia la Juve non è convinta delle proposte arrivate. Si profila l’opzione permanenza Salvo colpi di scena, Daniele Rugani è pronto a confermare il suo “no grazie” al Galatasaray, unico club la cui offerta aveva invece convinto la Juve a cedere definitivamente il difensore. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che evidenzia ancora una volta la volontà del giocatore di rimanere in Italia dove, però, né Empoli né Verona né Sampdoria hanno convinto il club bianconero con le loro proposte. A questo punto lo scenario più plausibile è quello di una permanenza anche per la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022)declina l’offerta del Galatasaray e in Italia lanon è convinta delle proposte arrivate. Si profila l’opzione permanenza Salvo colpi di scena, Danieleè pronto a confermare il suo “no grazie” al Galatasaray, unico club la cui offerta aveva invece convinto laa cedere definitivamente il difensore. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che evidenzia ancora una volta la volontà del giocatore di rimanere in Italia dove, però, né Empoli né Verona né Sampdoria hanno convinto il clubcon le loro proposte. A questo punto lo scenario più plausibile è quello di una permanenza anche per la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

