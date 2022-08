Gazzetta: più di 10 milioni separano Napoli e Sassuolo per Raspadori (Di sabato 6 agosto 2022) L’incontro Sassuolo-Napoli per Raspadori non è andato bene. Scrive la Gazzetta: Dieci milioni (e più) separano il Napoli da Giacomo Raspadori: almeno questo è il verdetto di Rivisondoli nel summit di Aurelio De Laurentiis con Giovanni Carnevali. Nonostante ciò, hanno deciso di rivedersi già lunedì, per battere il ferro finché è caldo. Il Sassuolo vuole vendere Raspadori al prezzo cui ha venduto Scamacca: 36 milioni più 6 di bonus e il 15% sulla rivendita incassati dal West Ham. Ricalcando quell’operazione ha chiesto 40 milioni e una percentuale sulla rivendita anche per l’attaccante bolognese. Le parti si sono date appuntamento per lunedì prossimo. Mistero fitto (per ora) sul luogo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022) L’incontropernon è andato bene. Scrive la: Dieci(e più)ilda Giacomo: almeno questo è il verdetto di Rivisondoli nel summit di Aurelio De Laurentiis con Giovanni Carnevali. Nonostante ciò, hanno deciso di rivedersi già lunedì, per battere il ferro finché è caldo. Ilvuole vendereal prezzo cui ha venduto Scamacca: 36più 6 di bonus e il 15% sulla rivendita incassati dal West Ham. Ricalcando quell’operazione ha chiesto 40e una percentuale sulla rivendita anche per l’attaccante bolognese. Le parti si sono date appuntamento per lunedì prossimo. Mistero fitto (per ora) sul luogo ...

