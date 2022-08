CorriereCitta : Fiumicino, ubriaco torna dalla ex e il figlio nonostante i divieti: ma il Giudice lo rimette in libertà dopo l’arre… -

Il Corriere della Città

... e quello che travestito da tedesco tentava la fuga fingendosi) abbia asservito metà d'... Numerosi manifesti in altre parti della città e ae Padova Numerosi altri manifesti sono stati ...... Fabrizio Dante scompare da Passoscuro (), le forze dell'ordine che vanno a cercarlo non ... Secondo la stampa locale Dante era già stato notato: sembra che,, fosse caduto in mare e ... Fiumicino, ubriaco torna dalla ex e il figlio nonostante i divieti: ma il Giudice lo rimette in libertà dopo l’arresto Era già stato sottoposto ad una duplice misura cautelare ma ha ugualmente – peraltro da ubriaco – cercato di avvicinarsi alla ex moglie e al figlio. E soltanto l’intervento dei Carabinieri ha evitato ...L'uomo, un 43enne, ha violato la duplice misura cautelare in atto del divieto di avvicinamento Fiumicino – Nella notte di domenica scorsa, i Carabinieri della Stazione di Passoscuro hanno arrestato un ...