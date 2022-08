Di Lorenzo: «I nuovi arrivati sono altrettanto bravi di quelli andati via, hanno portato aria fresca» (Di sabato 6 agosto 2022) Ieri sera, da Castel di Sangro, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «La fascia è un orgoglio, l’hanno indossata grandi calciatori, è una bella responsabilità, mai mi sarei aspettato di poterla indossare, ora sta a me dimostrare di meritarla. Zanoli? E’ giovane e bravo. Deve fare il suo percorso come ho fatto io. sono partiti diversi giocatori, ne sono arrivati altri altrettanto bravi. hanno portato una ventata d’aria fresca. Il bilancio è positivo, ci stiamo allenando bene, si respira una bella atmosfera. L’obiettivo è migliorarsi sempre. Ci sono tante squadre forti, noi siamo tra quelle, possiamo divertirci, quest’anno. Il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022) Ieri sera, da Castel di Sangro, il capitano del Napoli, Giovanni Diha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «La fascia è un orgoglio, l’indossata grandi calciatori, è una bella responsabilità, mai mi sarei aspettato di poterla indossare, ora sta a me dimostrare di meritarla. Zanoli? E’ giovane e bravo. Deve fare il suo percorso come ho fatto io.partiti diversi giocatori, nealtriuna ventata d’. Il bilancio è positivo, ci stiamo allenando bene, si respira una bella atmosfera. L’obiettivo è migliorarsi sempre. Citante squadre forti, noi siamo tra quelle, possiamo divertirci, quest’anno. Il ...

