Calciomercato Napoli, il Sassuolo rifiuta le proposte e fissa una deadline: niente colpo in “stile Locatelli” (Di sabato 6 agosto 2022) Emergono nuovi dettagli dall’incontro avvenuto ieri tra il direttore sportivo del Sassuolo Carnevali e il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis per Giacomo Raspadori. L’attaccante azzurro campione d’Europa, spinge per vestire la maglia del Napoli entro la fine del calcio mercato. I due club a quanto pare non hanno trovato ancora la quadra giusta per far si che l’operazione vada in porto. A tal proposito è intervenuto sulla questione l’esperto giornalista di Calciomercato di Rai Sport, Ciro Venerato. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: “Emergono in mattinata tutti i retroscena del vertice di Rivisondoli. Il Napoli aveva offerto anche Petagna a Giovanni Carnevali per chiudere il cerchio. No secco del dirigente Emiliani che aveva già rifiutato ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 6 agosto 2022) Emergono nuovi dettagli dall’incontro avvenuto ieri tra il direttore sportivo delCarnevali e il patron delAurelio De Laurentiis per Giacomo Raspadori. L’attaccante azzurro campione d’Europa, spinge per vestire la maglia delentro la fine del calcio mercato. I due club a quanto pare non hanno trovato ancora la quadra giusta per far si che l’operazione vada in porto. A tal proposito è intervenuto sulla questione l’esperto giornalista didi Rai Sport, Ciro Venerato. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: “Emergono in mattinata tutti i retroscena del vertice di Rivisondoli. Ilaveva offerto anche Petagna a Giovanni Carnevali per chiudere il cerchio. No secco del dirigente Emiliani che aveva giàto ...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, da #Kepa a #KeylorNavas: le ultime - DiMarzio : #Raspadori, #Napoli e #Sassuolo si incontreranno di nuovo nelle prossime ore: la forbice tra domanda e offerta è an… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, incontro interlocutorio per #Raspadori: c'è ancora distanza con il #Sassuolo - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: #Napoli - #Raspadori, una distanza da colmare e un 'no' del #Sassuolo: cosa manca per chiudere - ConsigliFanta_ : RT @Antonio61786329: La mia analisi su raspadori napoli . #ForzaNapoliSempre #Calciomercato -