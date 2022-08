ATP Montreal | Jannik Sinner e Matteo Berrettini non si sono mai affrontati | sarà la volta buona? Le implicazioni per il ranking

Gazzetta_it : Atp Montreal, sorteggiato il tabellone. Medvedev trova Kyrgios. #Sinner e Berrettini in rotta di collisione - TV7Benevento : Tennis: Atp Montreal, possibile ottavo di finale tra Sinner e Berrettini - - OA_Sport : Ci sono Sinner e Berrettini - Giorgio70677848 : #Berrettini #Sinner #Montreal giovedì 11 agosto 2022...1^ sfida diretta tra i 2 migliori tennisti italiani nel circ… - OA_Sport : Il possibile cammino di Jannik Sinner a Montreal -

TABELLONEMASTERS 10002022 (1) Medvedev bye Baez vs Kyrgios Shapovalov vs De Minaur Galarneau vs (16) DimitrovTABELLONEMASTERS 10002022 (1) Medvedev bye Baez vs Kyrgios Shapovalov vs De Minaur Galarneau vs (16) Dimitrov (12) Schwartzman vs Davidovich Fokina Goffin vs Ramos - Vinolas Wawrinka vs ...Possibile incrocio negli ottavi per Jannik Sinner e Matteo Berrettini nel "National Bank Open", sesto Masters 1000 stagionale, al via lunedì sul cemento di Montreal. Berrettini, numero 14 del mondo e ...Montreal 6 ago. – (Adnkronos) – Sono due gli azzurri nel main draw del ‘National Bank Open’, sesto Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.926.545 dollari, che si disputa sul cemento ...