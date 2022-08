ATP Montreal 2022, Roberto Marcora si arrende a Jack Draper nel primo turno delle qualificazioni (Di sabato 6 agosto 2022) Niente da fare per Roberto Marcora (n.556 del ranking), impegnato nel primo turno delle qualificazioni al Masters1000 di Montreal 2022. Sul cemento canadese l’azzurro è stato sconfitto dal britannico Jack Draper (n.81 ATP) per 6-3 6-1. Una partita con poca storia, in cui la maggior velocità di palla di Draper ha avuto un peso decisivo ai fini dello sviluppo dell’incontro. Nel turno conclusivo delle “quali” Draper se la vedrà contro il francese Quentin Halys (n.73 del mondo) che ha superato per 6-1 3-6 6-3 il lituano Ricardas Berankis (n.98 del ranking). Nel primo set si comprende immediatamente che i due tennisti siano su due livelli ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Niente da fare per(n.556 del ranking), impegnato nelal Masters1000 di. Sul cemento canadese l’azzurro è stato sconfitto dal britannico(n.81 ATP) per 6-3 6-1. Una partita con poca storia, in cui la maggior velocità di palla diha avuto un peso decisivo ai fini dello sviluppo dell’incontro. Nelconclusivo“quali”se la vedrà contro il francese Quentin Halys (n.73 del mondo) che ha superato per 6-1 3-6 6-3 il lituano Ricardas Berankis (n.98 del ranking). Nelset si comprende immediatamente che i due tennisti siano su due livelli ...

lucamaterazzi : Il famoso strappo agli addominali di #nadal. Vi prego … non ricominciamo ??????. #tennis #atp #montrealcup - sportli26181512 : ATP Montreal, dove vedere la Rogers Cup in tv e streaming: Si apre la stagione del cemento americano con la Rogers… - zazoomblog : ATP Montreal 2022 Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: la prima possibile sfida sul cemento outdoor - #Montreal… - OA_Sport : #Montreal #ATP I due super talenti del tennis mondiale potrebbero incrociarsi in semifinale nel 1000 in Canada: chi… - OA_Sport : #TENNIS E' un nuovo Jannik Sinner quello che si presenta sul cemento nordamericano: Montreal e Cincinnati dei test… -