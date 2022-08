Amici 22, dal provino all'incontro con Maria De Filippi: come funziona? (Di sabato 6 agosto 2022) Fervono i preparativi per Amici 22. Il talent di Maria De Filippi riaprirà i battenti domenica 18 settembre con la primissima puntata in onda su Canale 5. Da quando si è conclusa la scorsa edizione, si stanno svolgendo i casting. Ma come si fa ad entrare ad Amici? Il primo step è quello di compilare sul sito WittyTv il modulo per sostenere i provini e tentare di conquistare un banco. Possono partecipare tutti coloro che ritengono di avere un talento nel canto o nel ballo per accarezzare il sogno di essere i successori di Luigi Strangis, vincitore dell'ultima stagione. Quest'anno l'età massima per partecipare è stata abbassata rispetto ai precedenti anni: il candidato deve avere massimo 26 anni. Amici 22 casting: cosa succede durante i provini per cantanti e ballerini Noi di ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 6 agosto 2022) Fervono i preparativi per22. Il talent diDeriaprirà i battenti domenica 18 settembre con la primissima puntata in onda su Canale 5. Da quando si è conclusa la scorsa edizione, si stanno svolgendo i casting. Masi fa ad entrare ad? Il primo step è quello di compilare sul sito WittyTv il modulo per sostenere i provini e tentare di conquistare un banco. Possono partecipare tutti coloro che ritengono di avere un talento nel canto o nel ballo per accarezzare il sogno di essere i successori di Luigi Strangis, vincitore dell'ultima stagione. Quest'anno l'età massima per partecipare è stata abbassata rispetto ai precedenti anni: il candidato deve avere massimo 26 anni.22 casting: cosa succede durante i provini per cantanti e ballerini Noi di ...

