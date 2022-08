A Pompei scoperti nuovi ambienti arredati

(Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Nuova scoperta nel parco archeologico di, nell’area nord della Regio V, uno dei grandi quartieri della città antica: piccolisono stati rinvenuti attorno al sontuoso larario con raffigurato un ‘giardino incantato’, già scavato nel 2018 nel corso di interventi di manutenzione dei fronti di scavo. La vita immobile diriaffiora alla luce, con gli ultimi istanti di vita ‘fotografati’ negli arredi sconquassati dall’eruzione del 79 d.C. Si tratta in particolare di piatti, vasi, anfore, oggetti in vetro e terracotta lasciati in bauli e armadi, abbandonati frettolosamente durante la catastrofe e recuperati oggi con gli strumenti dello scavo stratigrafico. Ma anche oggetti meno documentati come un prezioso bruciaprofumi decorato e il gruppo unico di sette tavolette cerate ...

In una stanza, un armadio rimasto chiuso per duemila anni con tutto il suo corredo di stoviglie: piattini di vetro, ciotole di ceramica, vasi. In un'altra, un tavolino ancora apparecchiato con le sue ...Piccoli ambienti arredati rinvenuti attorno al sontuoso larario con raffigurato un "giardino incantato", già scavato nel 2018 nel corso di interventi di manutenzione dei fronti di scavo. La vita immob ...