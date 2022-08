Venerdì caldo record, nel weekend tregua con qualche temporale (Di venerdì 5 agosto 2022) Se siete alle prese con acqua fresca, aria condizionata e ventagli per sopportare questa nuova ondata di caldo, per Venerdì 5 agosto è previsto il picco con alcune città da bollino rosso, per la Lombardia ci sono buone notizie. Così affermano le previsioni meteo del Centro Meteorologico lombardo. Previsioni a cura di Antonio Marioni. ANALISI SINOTTICA permane alta pressione anche nella giornata odierna su gran parte dell’area Mediterranea e sulla nostra regione. Tuttavia una saccatura di origine nord Atlantica tenderà ad indebolirla ed a portare dell’instabilità tra sabato e domenica. Assisteremo poi ad un calo delle temperature per la prossima settimana con il caldo che diventerà più sopportabile, anche se probabilmente la tendenza nella seconda parte della settimana sarà ad un nuovo aumento (da confermare). Venerdì ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 agosto 2022) Se siete alle prese con acqua fresca, aria condizionata e ventagli per sopportare questa nuova ondata di, per5 agosto è previsto il picco con alcune città da bollino rosso, per la Lombardia ci sono buone notizie. Così affermano le previsioni meteo del Centro Meteorologico lombardo. Previsioni a cura di Antonio Marioni. ANALISI SINOTTICA permane alta pressione anche nella giornata odierna su gran parte dell’area Mediterranea e sulla nostra regione. Tuttavia una saccatura di origine nord Atlantica tenderà ad indebolirla ed a portare dell’instabilità tra sabato e domenica. Assisteremo poi ad un calo delle temperature per la prossima settimana con ilche diventerà più sopportabile, anche se probabilmente la tendenza nella seconda parte della settimana sarà ad un nuovo aumento (da confermare)....

