Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo: pronostico, notizie sulla squadra, formazioni (Di venerdì 5 agosto 2022) La Houston Dynamo si dirige al BC Place Stadium alla ricerca della prima vittoria su strada in assoluto contro i Vancouver Whitecaps nella Major League Soccer. Il Vancouver è senza vittorie nei cinque precedenti incontri MLS e quattro punti indietro rispetto al posto finale dei playoff nella Western Conference, mentre gli Orange Crush sono stati smantellati 6-0 dalla Philadelphia Union lo scorso fine settimana, estendendo la loro serie di sconfitte a due partite. Il calcio di inizio di Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo è previsto domani sabato 6 agosto alle 4:30 del mattino ora italiana Prepartita Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo: a che punto sono le due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 agosto 2022) Lasi dirige al BC Place Stadium alla ricerca della prima vittoria su strada in assoluto contro inella Major League Soccer. Ilè senza vittorie nei cinque precedenti incontri MLS e quattro punti indietro rispetto al posto finale dei playoff nella Western Conference, mentre gli Orange Crush sono stati smantellati 6-0 dalla Philadelphia Union lo scorso fine settimana, estendendo la loro serie di sconfitte a due partite. Il calcio di inizio divsè previsto domani sabato 6 agosto alle 4:30 del mattino ora italiana Prepartitavs: a che punto sono le due ...

periodicodaily : Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo: pronostico, notizie sulla squadra, formazioni #MLS #6agosto - sportli26181512 : Benevento, Barba dice no a Vancouver: Niente Canada per Federico Barba: il difensore del Benevento ha rifiutato i V… - ftg_soccer : GOAL! Academia Puerto Cabello in Venezuela Primera Division Academia Puerto Cabello 2-1 Deportivo Lara GOAL! Nashvi… - infoitsport : VIDEO Federico Bernardeschi incanta Toronto: assist di 'trivela' da cineteca contro i Vancouver Whitecaps - pccpla : RT @GoalItalia: La prima delusione per gli italiani in Canada ?? I Vancouver Whitecaps vincono la Coppa Nazionale ?? #Toronto k.o ai rigori… -