US Open 2022 sempre più a rischio per Novak Djokovic: un caso politico e la richiesta del Congresso (Di venerdì 5 agosto 2022) Una situazione sempre più intricata. La partecipazione di Novak Djokovic agli US Open 2022, ultimo Slam dell’anno in programma dal 29 agosto all’11 settembre, allo stato attuale delle cose non sarebbe possibile. Negli Stati Uniti, infatti, vige la norma che impone l’obbligo di vaccinazione per chi arriva dall’estero e, come è noto, Nole per sua scelta non si è sottoposto al vaccino anti-Covid. Una presa di posizione che avuto già i suoi effetti vista la rinuncia obbligata di Djokovic al Masters1000 di Montreal (Canada), dal momento che come detto nel caso degli USA anche in territorio canadese non è possibile entrare se sprovvisti della vaccinazione. Tuttavia la situazione potrebbe non essere chiusa nel caso dello Slam americano. ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Una situazionepiù intricata. La partecipazione diagli US, ultimo Slam dell’anno in programma dal 29 agosto all’11 settembre, allo stato attuale delle cose non sarebbe possibile. Negli Stati Uniti, infatti, vige la norma che impone l’obbligo di vaccinazione per chi arriva dall’estero e, come è noto, Nole per sua scelta non si è sottoposto al vaccino anti-Covid. Una presa di posizione che avuto già i suoi effetti vista la rinuncia obbligata dial Masters1000 di Montreal (Canada), dal momento che come detto neldegli USA anche in territorio canadese non è possibile entrare se sprovvisti della vaccinazione. Tuttavia la situazione potrebbe non essere chiusa neldello Slam americano. ...

