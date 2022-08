Università, il primo iscritto a due corsi di laurea contemporaneamente: Gianluca Vitale studia ingegneria e giurisprudenza (Di venerdì 5 agosto 2022) C’è il primo iscritto a due corsi di laurea diversi contemporaneamente. In seguito alla pubblicazione del decreto n.930 del 29 luglio 2022 da parte Ministro dell’Università e della ricerca, è infatti possibile intraprendere il percorso della “doppia laurea“. E così, Gianluca Vitale, ha colto l’occasione e, oltre all’attuale iscrizione alla facoltà di ingegneria informatica presso l’Università Mercatorum, presto comincerà il corso di laurea in giurisprudenza presso l’Università telematica Pegaso. Vitale è un operatore informatico presso l’Esercito Italiano e, oltre a lavorare a tempo pieno, ha scelto di continuare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) C’è ila duedidiversi. In seguito alla pubblicazione del decreto n.930 del 29 luglio 2022 da parte Ministro dell’e della ricerca, è infatti possibile intraprendere il percorso della “doppia“. E così,, ha colto l’occasione e, oltre all’attuale iscrizione alla facoltà diinformatica presso l’Mercatorum, presto comincerà il corso diinpresso l’telematica Pegaso.è un operatore informatico presso l’Esercito Italiano e, oltre a lavorare a tempo pieno, ha scelto di continuare a ...

